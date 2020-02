León recibe a Carlos Vela y a LAFC en la Concachampions. León recibirá esta noche a Los Ángeles FC en el partido más atractivo del arranque de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El estadio Nou Camp recibirá al Jugador Más Valioso de la temporada 2019 de la MLS, Carlos Vela, quien comandará el ataque del mejor equipo de la campaña pasada del balompié norteamericano.

Mientras que los Panzas Verdes ya disputan su campeonato de liga y presume un buen paso tras conseguir 12 puntos en las primeras seis jornadas del Clausura 2020, Los Ángeles FC hará su debut en el presente año futbolístico; después de haber terminado en como líderes durante la temporada pasada, en la cual, Vela brilló y se coronó como el máximo anotador del circuito al marcar en 34 ocasiones (récord de la liga).

La desventaja para los equipos de la MLS que participan en la Concachampions es que su temporada da inicio algunas semanas más tarde que el resto de los integrantes de la Concacaf. Este dicho motivo podría ser un factor para que tengan un partido complicado debido a que se encuentran en plena pretemporada.

Dicha contra podría ser un punto positivo para el León, que no ha dejado de sumar puntos y acumular buenos resultados desde la llegada de Ignacio Ambriz en el banquillo. Actualmente, los Esmeraldas son el segundo equipo con más goles a favor del Clausura 2020.

Where to watch #LAFC vs. @clubleonfc.

📺 FS2 (ENG)

📺 @TUDNUSA (SP)

📻 @980lameramera

⏰ 7 PM

💻 https://t.co/eXJNJmSlJm pic.twitter.com/2blfQm4SrS

— LAFC (@LAFC) February 18, 2020