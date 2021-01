León anuncia refuerzo argentino y tres bajas ante Tigres.

El campeón de la Liga BBVA MX sumó a Santiago Colombatto como refuerzo para el nuevo torneo.

El León anunció a su tercer refuerzo para el Guard1anes 2021 BBVA MX: Santiago Colombatto, argentino de 23 años que llegó para sustituir a Pedro Aquino, quien llegó a las Águilas del América.

León iniciará la defensa de su título ante Tigres en el Volcán con tres bajas posibles, pues no viajaron Fernando Navarro, Yairo Moreno ni Ángel Mena.

Fue por medio de una serie de tres videos con el comediante argentino Jero Freixas que el club dio a conocer el nombre de su nueva contratación.

Colombatto se suma a Víctor Dávila y Rubén ‘Oso’ González como incorporaciones para el presente semestre.

Con 17 años dejó las fuerzas básicas de River Plate y se unió al Cagliari. Posteriormente formó parte del Pisa, Trapani, Perugia y Hellas Verona, hasta que dejó Italia para llegar al Saint-Truiden de Bélgica donde logró consolidarse.

El mediocampista de contención formó parte de la Selección Argentina Sub-20 que disputó el Mundial de Corea. Y fue campeón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con la Albiceleste Sub-22.

Por otra parte, Javier Aguirre dejó claro que no habrá mucho cambio en Rayados, que no va a golear 8-0 en la primera jornada debido al poco tiempo que lleva en el cargo. Además aseguró que el otro jugador que no saldrá a la banca será Dorlan Pabón por decisión técnica.

En conferencia de prensa el Vasco aseguró que no se verá a un Monterrey espectacular, dejó claro que apenas lleva 20 días en el cargo y que solo tuvo tres partidos de preparación para el Guard1anes 2021 BBVA MX.

“No podemos ver nada que no hayamos visto antes, es decir, vino Mora que nos vino a ayudar. Perdemos a Nico Sánchez que está con COVID, los demás somos los mismos”.

