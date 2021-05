León abrirá estadio con el 50 por ciento para el repechaje. León informó que, para el partido de repechaje del próximo domingo ante Toluca, le han autorizado que el aforo del Nou Camp sea del 50 por ciento.

Esta será la quinta vez que León abra las puertas para sus aficionados. La primera ocasión se dio en la Jornada 11, en el 3-1 sobre Necaxa. En la 13 volvieron a abrir para el 2-1 contra Toluca, posteriormente lo hicieron en el 2-0 con Juárez y en la última jornada de la fase regular, en el triunfo 2-1 ante Querétaro.

En los partidos anteriores, el Nou Camp solo contaba con el 30 por ciento de los aficionados, lo cual significó el acceso de 9,389 asistentes, cifra que para el domingo aumentará a 15,648 butacas disponibles para las personas que quieran acudir al inmueble.

El partido está programado a las 19:00 horas del centro de México, aunque las puertas estarán abiertas desde las 16:00 horas con todas las debidas medidas sanitarias. Cada persona deberá de pasar por un filtro en el que se le dará gel antibacterial, además de que le tomarán la temperatura. Se mantendrá cerrado el estacionamiento y no habrá venta de alimentos.

Cabe aclarar que en los cuatro estadios que se disputarán los duelos de repechaje habrá aficionados, pues están en estados en los que las autoridades han permitido la apertura de los inmuebles para eventos deportivos. El Estadio Jalisco, en el Atlas vs Tigres, tendrá el 35%. El TSM Corona, para el Santos vs Querétaro, estará con el 50%; mientras que el Estadio Hidalgo, en el Pachuca vs Chivas, abrirá al 30%.

