Leo Fernández desea debutar como titular en casa.

El uruguayo Leonardo Fernández vivió su primera titularidad con Tigres en el duelo ante Toluca y todo indica que el fin de semana lo hará por primera vez en el Volcán, contra Pumas. El jugador practica con el cuadro titular y anhela esa oportunidad.

“Obviamente que tengo muchas ganas de tener la posibilidad de debutar en el estadio nuestro. Estoy trabajando para que Ricardo (Ferretti) esté convencido y no tenga dudas de utilizarme. Trabajando sobre lo que me piden y ya, siempre tratando de hacer lo mejor”.

Asimismo, señaló que las jornadas previas que no fue considerado en el once inicial vino a partir de la confianza del grupo hacia él, ya que es nuevo en el equipo y de a poco debe ganarse el espacio.

“Es un tema de adaptación con los compañeros, que tenga la confianza en uno y ya. Ese proceso lo tengo que pasar”.

Por otro lado, Tigres ya tiene una decisión en el caso de Edu Vargas y el interés de Atlético Mineiro. Dos millones de dólares y ningún tipo de intercambio de jugadores. Si el cuadro brasileño no tiene el dinero, no tendrá al chileno, que termina contrato en diciembre.

Nahuel Guzman, Miguel Ortega y Diego Reyes volvieron a dar positivo en las pruebas de coronavirus, y siguen siendo bajas con los Tigres. Los jugadores no se reintegrarán al equipo hasta que den negativo.

Tras una segunda prueba de COVID19, el virus sigue en los porteros y el defensa universitarios. Gustavo Galindo se perfila para repetir como titular ante los Pumas el fin de semana, informa Vladimir García, reportero de TUDN.

