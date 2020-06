Leipzig vence a Hoffenheim en el inicio de la fecha 31 de la Bundesliga. En cuestión de dos minutos, Red Bull Leipzig finiquitó su victoria (2-0) sobre Hoffenheim, en el arranque de la jornada 31 de la Bundesliga. Dani Olmo (9’ y 11’) fue el verdugo del club Esperanza, que tuvo sus oportunidades de gol a lo largo del encuentro, pero no pudo concretarlas.

En los primeros instantes del juego, Hoffenheim salió en búsqueda del arco rival. A los cinco minutos, el árbitro señaló un penal a favor de los locales, tras una falta del portero de Leipzig, Péter Gulácsi, sobre Moanes Dabour, sin embargo, el VAR detectó una mano previa de Steven Zuber y anuló la marcación inicial.

Segundos después de esta determinación que cambió el rumbo del juego, Red Bull firmó un rápido contragolpe que culminó con un punterazo de Olmo dentro del área para inaugurar el marcador. Hoff no se recuperaba de lo acontecido cuando la visita lo castigó de nueva cuenta.

Al minuto 11, Olmo firmó su doblete al definir de volea un pase de cabeza de Marcel Sabitzer. El español puso el 2-0 con un bonito remate que se incrustó cerca del primer palo, pese al esfuerzo de Oliver Baumann por detener el disparo.

Los locales intentaron recortar la distancia, pero carecieron de puntería y suerte. Sus múltiples llegadas y remates eran detenidos por Gulácsi, quien evitó la caída de su meta en más de una ocasión a lo largo del juego.

Leipzig se replegó en la segunda mitad y cedió el control del esférico a Hoffenheim, empero, tuvo las oportunidades más claras de complemento. El abanderado negó el tercer tanto a los Toros al marcar un fuera de lugar de Timo Werner, previo al tanto de Patrick Schick. Sobre el final del encuentro, Baumann evitó lo que pudo ser una goleada y fue la figura del encuentro para Hoff, al ganar un par de manos a manos.

