Leipzig niega salida de Timo Werner al Chelsea: “Nadie nos ha contactado”. El director general del RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, negó categóricamente cualquier negociación con Chelsea por el delantero Timo Werner. El directivo aseguró que de momento no han recibido ninguna propuesta formal por su jugador aunque reveló que el teutón si trabaja en un posible traspaso.

“Todavía no hablamos con el Chelsea. Por lo que no tenemos nada que informar. Timo Werner es un jugador de RB Leipzig. Hace unas semanas nos dijo que estaba trabajando en una transferencia, pero no hay nada en este momento”, reveló Oliver Mintzlaff.