Leipzig embiste al Tottenham de Mourinho. Con doblete de Marcel Sabitzer y otro de Emil Forsberg, Leipzig superó 3-0 al Tottenham y consumó su pase a octavos de final de la Champions League. El conjunto dirigido por José Mourinho fue ampliamente superado en ambos compromisos y ahora deberá enfocarse en la Premier League.

Con sus jugadores emblemas, Karry Kane y Son Heung-Min en el hospital y con la baja de su fichaje estelar en invierno, Steven Bergwijn, los Spurs se metieron al Red Bull Arena en busca de la remontada.

Sin embargo, el ímpetu del Leipzig por demostrar la seriedad de su proyecto fue superior. Al 10’, Marcel Sabitzer abrió el marcador con un latigazo desde los linderos del área. El meta francés Hugo Lloris colaboró para que el 1-0 se instalara en el luminoso del Red Bull Arena.

Once minutos más tarde volvió a embestir el Toro. Angeliño aprovechó las facilidades en la saga de los Spurs para ingresar por corredor izquierdo. El talentoso español cedido por el Manchester City colgó un ‘bombón’ al área que fue impactado por Sabitzer. El 2-0 terminó por sepultar a unos Spurs que llegaron con los ánimos caídos al cotejo.

Sabi is the first Austrian to score a double in the #UCL knockout rounds 🤯❤️

