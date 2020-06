Leicester City y Brighton aburren en empate sin goles. Leicester City continúa sin ganar en la reanudación de la Premier League y ligó su segundo empate al firmar un 0-0 ante Brighton & Hove Albion. Los Zorros no lograron descifrar el esquema de su rival y fueron incapaces de generar acciones de peligro a lo largo de todo el encuentro.

Temprano en el partido, Brighton tuvo una posibilidad inmejorable de abrir el marcador desde el manchón penal. Aaron Connolly fue derribado dentro del área por James Madison y el árbitro del encuentro señaló la falta a favor de la visita. La acción fue revisada por el VAR y tras un par de minutos de deliberación, la marcación original se mantuvo.

Big moment early on. Brighton win a penalty kick after a clumsy challenge from James Justin, but Kasper Schmeichel saves Neal Maupay's penalty. Huge let off for Leicester City. #LCFC 0-0 #BHAFC

