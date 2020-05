Leicester City niega que vaya a adquirir a Philippe Coutinho. La vida ha dado un giro inesperado en los últimos años para Philippe Coutinho. De ser una de las figuras de la Premier League pasó a ser descartado por Barcelona, 12 meses después de haber llegado como una de las contrataciones bombas del mercado de pases de 2018.

El brasileño dejó al club Culé en 2019 y se encuentra a préstamo por una temporada con Bayern Múnich. Sin embargo, todo parece indicar que los Bávaros no decidirán quedarse con el futbolista. Con un incierto futuro, uno de los clubes que había sido ligado a Coutinho se auto descartó debido al costo de su carta.

“He visto muchas especulaciones sobre él. Es un futbolista maravilloso, con un talento brillante, pero está fuera del mercado (nuestro”, declaró Brendan Rodgers, entrenador de Leicester City, tercer lugar de la Premier League.

Barcelona adquirió en verano del 2018 a Philippe Coutinho, procedente de Liverpool, por una cifra de 145 millones de euros. Pero tan solo un año después, decidió prestarlo a Bayern, con el objetivo de convencer a los germanos de adquirir su carta y recuperar algo del dinero invertido en el brasileño.

Los Bávaros tienen una opción de compra que está tasada en 120 millones de euros, pero difícilmente será ejercida. Por lo que los rumores colocan de Coutinho de regreso en la Premier League, en donde tuvo sus mejores momentos como futbolista de los Reds.

OJO ⚠️ Leicester City's interest in the on-loan Philippe Coutinho has cooled down, with Leicester's coach, Brendan Rodgers, deeming the €100M asking price for the Brazilian too high for the English club, reports SPORT.

