Leganés saca dramático triunfo ante Real Sociedad. Con un soberbio cobro de un tiro libre por parte de Óscar Rodríguez, Leganés venció de último minuto a Real Sociedad, por marcador de 2-1. El conjunto que dirige Javier Aguirre sumó tres importantes unidades que le permiten escalar un puesto en la clasificación y se encuentra muy cerca de salir de los puestos del descenso.

Cuando todo se perfilaba a un empate a una anotación por bando, Rodríguez se encargó de enloquecer a la afición que se dio cita en el estadio Municipal de Butarque con una bella anotación que catapultó al triunfo a los Pepineros.

El delantero, que entró 10 minutos antes del final del juego, se perfiló con pierna derecha e impactó la redonda de forma que terminó por bajar justo a tiempo para incrustarse cerca del ángulo superior izquierdo de la meta que defendió Remiro. La voltereta estaba completada y Leganés sorteó la dura visita de los vascos.

This goal by Oscar Rodriguez to win the game in the 94th minute for Leganés is perfect.

I don't think there is one goalie that could have saved this free kick. pic.twitter.com/3KHbWfYoil

— Patrik Bexell (@Zeb_Habs) February 2, 2020