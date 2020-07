Leganés invoca a Goku para salvarse del descenso. En una hora, Javier Aguirre y Leganés se jugarán su permanencia en LaLiga ante el campeón de la temporada, Real Madrid. Conocedores de que necesitarán de toda la ayuda posible para aspirar a la permanencia, los Pepineros pidieron el apoyo de todos sus aficionados e incluso del mítico personaje de Dragon Ball, Goku.

A través de sus redes sociales, el conjunto madrileño colgó una imagen de ese personaje, ataviado con una playera con los colores del equipo, y solicitó a sus seguidores que “levanten las manos” y “manden sus fuerzas”, en una clara referencia al ataque ‘genkidama’ que realiza Goku con la ayuda de sus amigos.

“Pedimos ayuda a todo aquel que quiera dárnosla, que nos mande su foto levantando las manos, dándonos fuerzas… y las iremos proyectando sobre el videomarcador con el hashtag #AúpaLega ¡Hoy os necesitamos a todos!”, publicaron los Pepineros en su cuenta oficial de Twitter.

Ante todo pronóstico, Javier Aguirre mantiene en la pelea por la permanencia en la primera división a Leganés en esta última jornada de LaLiga. La escuadra arriba a su partido final con 35 puntos y ocupara el lugar 18 de la clasificación. En el puesto 17, se encuentra Celta de Vigo, club que se salvaría en este momento, con 36 unidades.

🗺️⌚️ TIME SCHEDULE | Check out the times to watch today's #LeganésRealMadrid

🥒 Pepineros: Today is the day! Let’s support Lega today on this crucial match against @realmadriden!!!

COME ON LEGA!!! #GoLega pic.twitter.com/v98lK4kfJA

— C.D. Leganés 🇺🇸🇬🇧🇦🇺 (@CDLeganes_en) July 19, 2020