Leeds United anuncia fichaje de Rodrigo hasta el 2024.

Rodrigo Moreno, delantero español procedente de Valencia, llega al Leeds United dirigido por Marcelo Bielsa, equipo recién ascendido a la Premier League para la campaña 2020-21 de la Premier League.

El acuerdo es hasta el 2024 y el atacante ya viste los colores de su nuevo club y admite sentirse “emocionado”.

Mientras tanto, el club inglés emitió un comunicado en el que anuncia que el atacante internacional español firmó un contrato por las próximas cuatro temporadas y, supuestamente, la operación significa un “récord” para la entidad.

Entre sus primeras palabras como nuevo futbolista del conjunto inglés reveló que “el Valencia tenía problemas por no haberse clasificado para la Champions”.

De acuerdo con EFE, fuentes conocedoras de la operación, el equipo español espera obtener cerca de 40 millones de euros.

💬 "I'm very excited to join. As soon as I spoke with Victor, I knew I wanted this challenge with #LUFC." pic.twitter.com/TY73Qfaa2f — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

En una operación en la que ambos clubes habrían pactado un fijo de cerca de treinta y en la que los otros diez dependerían de diferentes variables.

COMUNICADO. El delantero español llega procedente del Valencia.

El Leeds United se complace en anunciar el fichaje de Rodrigo Moreno Machado procedente del Valencia CF por una tasa de transferencia récord.

🤍 "Thank you for all your messages" pic.twitter.com/aBEdGsr8w6 — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

El joven de 29 años que puede operar como extremo o delantero, ha cumplido un médico y firmado un contrato de cuatro años con los blancos, hasta el verano de 2024.

Rodrigo pasó un tiempo en el Celta de Vigo y el Real Madrid durante su carrera juvenil, antes de ser fichado por el Benfica portugués.

Leeds United anuncia fichaje de Rodrigo hasta el 2024.

No es ajeno a la Premier League, ya que pasó un tiempo cedido con el entonces Bolton Wanderers de primera categoría durante la temporada 2010/11, haciendo 17 apariciones, ayudando a los Trotters a terminar en el puesto 14.

🇪🇸 With 22 caps to his name, Rodrigo will join up with Spain for next month's games against Germany and Ukraine pic.twitter.com/fFBtsF87HI — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.