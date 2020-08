Leclerc saca la cara por Ferrari: “Hemos tenido suerte”. De manera afortunada, Charles Leclerc pescó su segundo podio de la temporada al culminar tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña. En las últimas vueltas, Valtteri Bottas sufrió un pinchazo que lo mandó hasta el catorceavo lugar, situación que aprovechó el monegasco para acompañar en la zona de privilegio a Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Tras un irregular arranque de temporada, Ferrari llegaba a Silverstone sin mucha ilusión. Sebastian Vettel presentó problemas a lo largo del fin de semana por lo que la única esperanza era Leclerc.

El propio Charles Leclerc reconoció que no ha sido una carrera fácil y aceptó que la suerte jugó en su favor.

“Ha sido una carrera muy complicada y cuando he visto que Valtteri ha tenido problemas de neumáticos, he levantado el pie y creo que Carlos ha tenido el mismo problema una vuelta después, igual que Lewis. Hemos tenido suerte, pero creo que hemos sacado el máximo partido posible”, señaló Leclerc.

P3 babyyyyyy !

Without luck, we wouldn't have been on the podium, but very happy with how we managed the week-end considering the tough times we are going through at the moment.

We keep pushing 👊 pic.twitter.com/pb8WLz3mED

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 2, 2020