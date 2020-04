Leclerc gana el GP virtual de Australia.

En primer lugar, el piloto de Ferrari se impuso en el circuito Albert Park de Melbourne tras 29 vueltas dejando atrás a Christian Lundgaard y a Williams George Russell.

El monegasco Charles Leclerc, titular de la escudería Ferrari, se impuso con autoridad en la versión virtual del Gran Premio de Australia con el videojuego F2019 de Codemasters.

Exactly 1 year ago, I scored my 1st ever Pole Position on a Formula 1 Race Week-End. I miss the feeling of driving an F1 car and I really hope the situation will improve very soon. Stay safe and hope to share other moments like this one very soon ❤️ pic.twitter.com/woVWZ7pwde

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) March 30, 2020