Leclerc acepta su error: “He sido un imbécil”. Ferrari vive una auténtica pesadilla. En la primera vuelta del Gran Premio de Estiria, Charles Leclerc impactó a Sebastian Vettel, dejando a la escudería italiana sin contendientes en el circuito Red Bull Ring.

El golpe fue brutal. Vettel quedó con el alerón trasero destrozado mientras que Leclerc con el fondo plano muy dañado. Pero más allá del impacto físico, la moral del ‘Cavallino Rampante’ se desmorona ante la supremacía de Mercedes que se apunta para dominar otro año más en la ‘Gran Carpa’.

Tras el incidente, Charles Leclerc, que había finalizado segundo en la primera fecha del campeonato, aceptó la culpa del impacto.

Leclerc, que arrancó en la posición 14, vio una opción en esa curva. El monegasco consideró que salir primero de ese tramo del Red Bull Ring le habría puesto en una posición mucho mejor que la inicial.

En tanto, Sebastian Vettel, que tuvo un pésimo arranque de campeonato, se tomó con calma el incidente y se dio tiempo para bromear.

Unfortunately both cars had to retire. #Seb5’s car had too much damage and for #Charles16 it would have been too dangerous driving with the floor in those conditions. #AustrianGP🇦🇹 #essereFerrari🔴 pic.twitter.com/5MvELBzLl8

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 12, 2020