LeBron James y Curry se enfrentarán en el play-in.

La antesala de los playoffs de la NBA Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors chocarán.

En primer lugar, ls Angeles Lakers enfrentará a los Golden State Warriors en un encuentro que sacará chispas entre LeBron James y Stephen Curry en el play in de la NBA.

En consecuencia los ganadores de cada partido se quedarán un lugar en los playoffs de su Conferencia, mientras los perdedores tendrán que jugar entre sí.

Por lo tanto. PLAY-IN.

Conferencia Este (martes 18 de mayo).

No. 10 Charlotte Hornets visitan al No. 9 Indiana Pacers.

No. 8 Washington Wizards visitan al No. 7 Boston Celtics.

Conferencia Oeste (miércoles 19 de mayo).

Además. No. 10 San Antonio Spurs visitan al No. 9 Memphis Grizzlies

No. 8 Golden State Warriors visitan al No. 7 Los Angeles Lakers

Jazz acaba la temporada como el mejor equipo en la NBA.

Mientras que en el Oeste, los LA Clippers enfrentarán a los Dallas Mavericks y los Denver Nuggets harán los propio ante los Portland Trail Blazers, dos series que prometen muchas emociones.

Por su parte, en el Este, los sorprendentes New York Knicks se quedaron con la siembra 4 y chocarán con los Atlanta Hawks, mientras que los Milwaukee Bucks se medirán a los Miami Heat, vigentes campeones de esta conferencia.

LeBron James y Curry se enfrentarán en el play-in.

Finalmente Utah y Phoenix, siembras 1 y 2 en el Oeste, respectivamente, y Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets, 1 y 2 en el Este, esperan a los ganadores del play-in para conocer a su rivales de la primera fase de los playoffs.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.