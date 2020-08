LeBron James revela que los afroamericanos tienen miedo a la policía en EEUU. LeBron James, quien es una de las voces más constantes en la lucha por la igualdad social en los Estados Unidos, abordó el ataque que sufrió Jacob Blake, un hombre afroamericano, a manos de elementos de la policía de la ciudad de Kenosa, Wisconsin. La estrella de los Lakers de Los Ángeles aseguró que la sociedad afroamericana está “asustada” por los actos de violencia que sufren todos los días a manos de los uniformados.

“Sé que la gente se cansa de escucharlo pero estamos asustados como personas negras en Estados Unidos. Hombres negros, mujeres negras, niños negros…Todos estamos aterrorizados. Ningún niño debería temerle a la policía, pero es así. Yo cuando era pequeño me escondía si escuchaba una patrulla acercándose, y eso no debería ser así”, expresó el Rey tras el partido entre Lakers y Blazers de anoche.

LeBron pidió a la gente analizar el video en el que es atacado a disparos Blake y aseguró que era posible que los policías hubieran evitado accionar sus armas. El basquetbolista lamentó este nuevo episodio de violencia racial que ha desatado dos noches de intensas manifestaciones en Kenosa.

“Si miran el video, hubo varios momentos en los que, si quisieron, podrían haberlo tacleado, podrían haberlo agarrado. Podrían haber hecho eso. ¿Por qué siempre tiene que llegar a un punto en el que vemos el arma de fuego? Su familia estaba ahí, sus hijos, a plena luz del día. Y si ese video no hubiera sido filmado por alguien del otro lado de la calle, ¿lo hubiésemos visto? Francamente, estamos jodidos”, añadió.

"We are scared as Black people in America."

LeBron James calls for justice following the police shooting of Jacob Blake in Wisconsin and encourages people to vote for change in November's election. https://t.co/BJBsC8QW4A pic.twitter.com/CpAp9rmEZF

— CNN (@CNN) August 25, 2020