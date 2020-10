LeBron James: Quiero mi maldito respeto.

Definir quién es el mejor en la historia de la NBA será un debate que durará por siempre, lo que no se puede negar es que LeBron James ha sido el único que ha tumbado el mito ‘inalcanzable’ que tenía Michael Jordan y ahora con su cuarto título en la Liga, el Rey levanta la voz y pide respeto para su legado.

Emotivo pero directo, así fue el mensaje que James tras finalizar el juego 6 ante el Heat en donde el equipo angelino arrasó y levantó en Larry O’Brian.

“And I want my damn respect too.”@KingJames on winning the 2019-20 Finals MVP. #NBAFinals pic.twitter.com/tsin7CdEqh

— NBA TV (@NBATV) October 12, 2020