LeBron James producirá documental sobre el escándalo de los Astros. El sistema de robo de señales, con la ayuda de equipo electrónico, que emplearon entre 2017 y 2018 los Astros de Houston es uno de los escándalos más grandes de los últimos años en las Grandes Ligas. Debido a esto, LeBron James desea llevar a la pantalla chica este triste episodio a través de un documental.

. @KingJames is set to produce a new docuseries tentatively titled "Sign Language," about the Houston Astros 2017 cheating scandal. https://t.co/bmriBNFJWz

— NBC Los Angeles (@NBCLA) May 16, 2020