LeBron James llega a 100 triples-dobles.

LeBron James anotó 20 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias para llegar a los 100 triples-dobles y con ello seguir poniendo su nombre en la historia de la NBA junto a jugadores de la talla de Russel Westbrook, Oscar Robertson, Magic Johnson y Jason Kid.

Con agresividad, sacrificio y colmillo en cada jugada, los Memphis Grizzlies desintegraron a Los Angeles Lakers 108-95.

Como un ácido que poco a poco se abre camino en el metal, los Grizzlies desmoralizaron a unos Lakers que nunca igualaron la extrema intensidad de los de Memphis.

Hasta 22 pérdidas de balón acumularon unos Lakers tan descuidados como poco dispuestos a sudar en cada posesión.

En cambio, los Grizzlies volvieron a lucir con orgullo su rabioso lema “grit and grind” (algo así como “apretar los dientes y triturar”), no dieron ni una jugada por perdida y no dejaron un solo rebote sin pelear.

Con Ja Morant fuera de la cancha (está lesionado y además en el protocolo del coronavirus), los de Memphis recurrieron a Jaren Jackson Jr. (25 puntos y 5 rebotes) y Desmond Bane (23 puntos con 5 triples).

No obstante, lo que brilló sobre todo fue el bloque: los Grizzlies consiguieron 18 robos y ninguno de sus 10 jugadores se fue de la cancha sin anotar.

