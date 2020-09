LeBron James explota por la votación para MVP de la NBA.

El astro de los Lakers, LeBron James, se mostró enojado por las votaciones de MVP que favorecieron a Giannis Antetokounmpo , pero más allá de la derrota, fueron los 16 votos de primer lugar que obtuvo por 85 de su rival, una diferencia abismal.

“Me molesta, Es mi respuesta. Eso me molesta porque de 101 votos tengo 16 de primer lugar. Eso es lo que me molesta más que otra cosa. Ya sabes, no digo que el ganador no mereció ser el MVP”.

“Pero eso me molesta. Finalicé segundo muchas veces en mi carrera, incluso en campeonatos, y ahora cuatro veces como MVP”.

“Ya sabes, como digo, nunca vine a esta liga para ser MVP o ser campeón. Siempre he querido ser mejor y mejor cada día, y esas cosas no me importan. Pero algunas cosas están fuera de mis manos y hay cosas que no puedes controlar. Pero me molesta”.

En la votación final para elegir al jugador más valioso de la NBA, James tuvo 753 votos por 962 de Giannis. Sin embargo, había 101 votos de primer lugar y ahí fue donde le pegó en el orgullo al jugador de Lakers, pues no cree que la diferencia haya sido tan drástica sobre la duela.

Lakers disputa las finales de conferencia ante Denver y ya ganó su primer duelo . Las estrellas fueron Anthony Davis y LeBron. Davis marcó 33 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias, mientras que James tuvo 31 puntos, seis rebotes y 12 asistencias. Cerca ambos del triple doble.

LeBron James ha ganado cuatro veces el MVP de la NBA y este año buscaba empatar a Michael Jordan y Bill Russel. Esta empatado con Wilt Chamberlain. El máximo ganador del premio es Kareem Abdul Jabbar, esjugador de Lakers.

Su carrera en la NBA tiene 16 años y solo ha ganado tres títulos en nueve finales disputadas. Dos con Miami y una con Cleveland, esta hace cuatro años ante GS Warriors.

Ahora busca su décima final y el cuarto campeonato. Deberá vencer a Nuggets y luego a su exequipo, el Heat, o Boston Celtics.

