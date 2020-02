LeBron encabezó el sentido homenaje a Kobe Bryant.

Los Angeles Lakers regresaron a la duela y lo hicieron con un sentido homenaje a Kobe Bryant en el Staples Center.

‘La casa que Kobe construyó’, como lo compartieron en redes sociales.

De entrada por su primera foto desde su ausencia en las redes sociales mostró la ‘K’ y la ‘B’, luego, los preparativos, con las butacas que tenían la playera 8 y 24 del jugador, mismos números que lucieron en la cancha.

En los vestidores, el jersey para todos y aún así, llegaron a Staples Center los jugadores, ataviados con la playera de Bryant, en amarillo y púrpura. Y así entrenaron.

En la cancha, hubo dos sillas reservadas en las líneas laterales con rosas rojas, una con el jersey negro de Mamba 2 de Gianna María y el amarillo de Lakers de Kobe.

En la calle, cientos reunidos. Sin importar no tener entradas, pero ser parte de este homenaje que aún afuera sigue sumando ofrendas en el recuerdo de Kobe y su hija.

Dentro, el homenaje y a luces apagadas se escuchó ‘Kobe, Kobe’ de parte de los asistentes mientras se iluminaron los jerseys con el 8 y 24.

Ahí comenzaron los gritos unánimes ‘MVP, MVP, MVP…’ que parecieron dar inicio al homenaje preparado con un video.

Usher cantó ‘Amazing Grace’, Boyz II Men el Himno Nacional de Estados Unidos que provocó el llanto de varios, incluyendo a LeBron James, quien se quedó en la cancha para tomar el micrófono.

El 24.2 marcó el momento de silencio que invadió respetuosamente el Staples Center.

Reconoció a los fallecidos en el accidente en el accidente de helicóptero con Kobe Bryant.

“Traje algo que escribí para cuando me llamaran a hablar, pero me quedaría corto si no puedo decirlo desde mi corazón”

“Solo puedo pensar en la familia” dijo siendo el único iluminado en la cancha, “esa que buscas cuando necesitas un hombro para llorar”

“El domingo entendí lo que significa la palabra familia” dijo Lebron.

One of the toughest games I ever been apart of in my career.. #kobe #MambaForever pic.twitter.com/hw6m2Xa4bW — Jared Dudley (@JaredDudley619) February 1, 2020

“En algún momento tendremos un funeral, pero esta noche celebraremos” dijo el jugador, “Celebraremos a un chico de 16 años que se retiró a los 38 y que se convirtió en el mejor padre que hayamos visto.”

“Kobe es como un hermano para mí, desde la secundaria y cuando llegué a la Liga.” continuó.

“Siempre compartimos la determinación y que queríamos ganar”, hizo una pausa y siguió, “El hecho de que yo esté aquí da testimonio del legado que quiero dejar”

“Recordemos las palabras de Kobe: ‘Mamba Out’, pero en nuestras palabras ‘Sale la Mamba que nunca será olvidado’” Finalizó.

Lakers Family. Always there for each other. pic.twitter.com/POMOSch6FF — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

Así es como en el sentido recuerdo tras el grito de ‘Kobe, Kobe…’ se dio inicio a los preparativos del partido entre los Portland Trail Blazers en su visita a Los Angeles Lakers.

(Con texto de UTDN).

