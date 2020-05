Le dio vida al Tibu Jarocho y quiere ser un ícono.

Juan Carlos Rodríguez Loyo habló en exclusiva para EL DICTAMEN sobre su historia y planes para el futuro.

Miguel Ángel Cortés/El Dictamen

Sin portar colores ni camisetas convertir al “Tibu Jarocho” en un ícono del puerto de Veracruz es el deseo de Juan Carlos Rodríguez Loyo, quien por siete años dio vida a la mascota de los desafiliadosTiburones Rojos y quien tras la petición de la directiva tuvo que hacer entrega del personaje el pasado fin de semana.

Tras la decisión de la Liga MX de desafiliar al club en diciembre de 2019 Juan Carlos tuvo la idea de fabricar su propia botarga para seguir personificando al “Tibu Jarocho”, la mascota que encantó a locales y visitantes cada quince días en las inmediaciones del estadio Luis “Pirata” Fuente.

Juan Carlos se despidió de su entrañable amigo, pero “amenaza” con volver con un “Tibu” renovado y con más energía para seguir animando en eventos deportivos, a los cuales lo siguieron invitando hasta antes de la contingencia sanitaria de Covid-19.

“Voy a hacer otro traje, ya hay por ahí quien me quiere ayudar a hacerlo, esperemos muy pronto sacar ese personaje”, expresó.

ASÍ SE CONVIRTIÓ EN EL “TIBU JAROCHO”

El originario de Córdoba llegó a los Halcones Rojos de Veracruz en 2008 para darle vida a su mascota “Yeyo El Halcón”. Personaje que aún utiliza para realizar labores altruistas mediante el proyecto “El Trineo de Yeyoclos”. Un proyecto que consiste en recolectar juguetes para regalarlos en Navidad a niños que viven en la calle.

Tres años más tardes fue contactado por la directiva que llevó de nueva cuenta a los Tiburones Rojos a la hoy extinta Liga de Ascenso. Desde entonces se encarga de dar vida al “Tibu Jarocho”, un personaje que él mismo creó y nombró.

“Obviamente era otro traje el que utilizaba en Ascenso, ya cuando me dan la noticia de que se venía primera división con el licenciado Fidel Kuri fui. Me acerqué a él el día de la presentación y me mandó con su hijo para platicar, para seguir con ellos, eso fue en el 2013”, comentó.

TIENE MÁS DE 30 DISFRACES

En siete años el “Tibu Jarocho” se vistió con más de 30 disfraces confeccionados por Don Lemus, con los cuales llenó de color y algarabía las “noches mágicas” de los viernes botaneros en el “Pirata”, razón por la cual se volvió la mascota más aclamada de la Liga MX.

Batman, El Joker, Gokú, La Parka, Miguel Hidalgo, Eso El Payaso, El Mariachi, El Revolucionario, El Guasón, Thor y El Surfista. Son algunos de los disfraces con los que la mascota de los Tiburones Rojos de Veracruz robó la atención del balompié mexicano.

Fue el “Tibu Jarocho” quien transformó a Juan Carlos Rodríguez durante siete años, ya que detrás del personaje el cordobés es otro, pues vacila con la gente, relajea, baila. Deja salir al veracruzano que lleva dentro.

“Gracias a Dios el reconocimiento que tenía de la afición de Veracruz y de las de otros equipos que hacían comentarios muy buenos. Había público que venía cuando jugábamos contra el Atlas, Chivas y América. Se acercaban a felicitarte y tomarse la foto, el que un aficionado de otro equipo reconozca tu trabajo es muy bueno, hice bien las cosas”. Puntualizó.

LAS OFERTAS

Luego de hacer entrega del traje el Club Veracruzano de Futbol Tiburón, nuevo equipo de la Liga Mexicana de Balompié, le ofreció a Juan Carlos seguir dando vida al personaje.

El cordobés también escucha la oferta de otros tres equipos que podrían tenerlo en sus filas cuando los eventos deportivos se reanuden. Pero a donde sea que vaya el animador sólo tiene una cosa en mente: un nuevo “Tibu Jarocho”.

