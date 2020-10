LBM suspende tres juegos de la fecha 2 por el COVID-19. Esta semana ha sido especialmente complicada para la Liga de Balompié Mexicano (LBM) y no terminar por mejorar. Este viernes, la Liga indicó que postergará tres partidos de la jornada 2 de su campeonato, debido al rebrote de COVID-19 que viven varias entidades de nuestro país.

Liga de Balompié Mexicano aplazó partidos para cumplir protocolos sanitarioshttps://t.co/MkK0nBqmKq — Futbol Picante (@futpicante) October 23, 2020

“Cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos en distintos estados de nuestro país, se ha tomado la decisión en conjunto con los clubes, de posponer los siguientes partidos correspondientes a la Jornada 2: Acaxees de Durango vs Morelos FC; Lobos Zacatepec vs Industriales de Naucalpan y Furia Roja vs Los Cabos”, informó la LBM en un comunicado de prensa.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/m4d15aZd65 — Liga de Balompié Mexicano (@SomosBalompie) October 23, 2020

La Liga no detalló si algunos de estos clubes presentaron contagios de coronavirus al interior de sus planteles. En medio de todo esto, el equipo San José FC no ha pagado el sueldo de las últimas tres quincenas a sus futbolistas, quienes revelaron la situación y determinaron detener las actividades del equipo.

“Suspendemos actividad deportiva buscando el mejor acuerdo con nuestra directiva y nuestra liga en tema económico y laboral…El único apoyo económico realizado fue por parte de un préstamo realizado a la directiva por parte de nuestro compañero Julio Gómez. No cubriendo la totalidad de ella y puntualizar que este adeudo sigue hasta la fecha”, expresaron algunos jugadores en redes sociales.

Asimismo, ESPN dio a conocer el miércoles que la LBM no pagó honorarios y viáticos a los árbitros que trabajaron en la primera jornada del torneo. Debido a esto, un grupo de silbantes concertaron una cita con Carlos Salcido, presidente de la Liga, para discutir esta situación.

