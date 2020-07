LBM desconoce el número de clubes que disputarán su primer torneo. A tres meses de su inicio, la Liga de Balompié Mexicano (LBM) desconoce el número de equipos que disputarán su primera temporada. En entrevista con ESPN, Rafael Fonseca, vicepresidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, indicó que probablemente su superen las 20 franquicias y que puedan jugar entre 24 y 28 conjuntos el torneo inaugural.

Víctor Montiel, presidente de la LBM, asegura que son muy estrictos en el tema de avalar a sus equipos⚽🏆🇲🇽. pic.twitter.com/lmgXQ8xBfY — Duro de Marcar #EnCasa (@DurodeMarcarGDL) July 9, 2020

“Podría ser rebasada (las 20 escuadras), nos podemos pasar, porque como mexicanos así somos, todo hasta el último. Pienso que podemos tener entre 24 y 28 equipos”, declaró el directivo sobre el cupo para los participantes. Asimismo, indicó que para el 25 de julio se deben tener registradas a todos los clubes que pertenecerán a la LBM.

En conferencia de prensa, la #ANBM y #LBM ha dado a conocer que las 20 plazas de Franquicias Fundadoras ya están ocupadas, será en prox días para conocer los nombres de los equipos. También informaron que la fecha de inicio podría aplazarse ya que no desean arrancar sin público. pic.twitter.com/mIXivgajRT — Viridiana Gilmore (@Viridiana_bm) July 9, 2020

Sobre la fecha de arranque, Fonseca reveló que podrían modificar una vez más el día del inicio de esta Liga y mencionó que la decisión recaerá en lo que determinen correspondiente las autoridades sanitarias, por la contingencia sanitaria que aún afecta a México.

“Si las autoridades dicen que no se puede en octubre (16), pues podemos jugar en noviembre o diciembre, no pasa nada, porque somos una Liga nueva, así daremos más tiempo a que los equipos que acaban de entrar tengan tiempo para organizarse mejor. Si no pasa nada, el 16 de octubre estamos dando la patada inicial en Ensenada”, agregó.

La Liga de Balompié Mexicano terminó con la promoción para las franquicias. ⚽https://t.co/I0PFwfYVWd — Futbol Picante (@futpicante) July 11, 2020

Hasta el momento, la LBM ha informado de la inscripción formal de 14 franquicias, las cuales pagaron una cuota de entre cinco y siete millones de pesos para participar en este certamen.

