Layún se opone a regresar a las canchas. Miguel Layún, elemento de Rayados de Monterrey, confesó que prefiere terminar el Clausura 2020 para no exponer a su familiar. En entrevista con el Diario AS, el veracruzano fue contundente al afirmar que de nada servirá haberse cuidado si tienen que regresar a los terrenos de juegos.

El veracruzano señaló que el confinamiento le ha permitido gozar de más tiempo con su familia. Comentó que prefiere estar con sus hijos a jugar videojuegos.

“En casa hacemos la cuarentena al pie de la letra, pues hay bastante gente que todavía piensa que es cachondeo (….) Con los niños no me da tiempo (de jugar videojuegos). Cuando puedo me tomo un rato, pero no ha sido tan sencillo. Cuando duermen los niños, sobre las nueve de la noche intento encontrar un rato”, compartió Miguel Layún.