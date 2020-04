Layún se lamenta: “Pudimos haber hecho más por el Ascenso MX”. El futbolista veracruzano reconoció que los jugadores de la Liga MX pudieron haber hecho más.

Miguel Layún, elemento de Rayados de Monterrey, reconoció que los jugadores de la Liga MX no hicieron todo lo posible para evitar la desaparición del Ascenso MX. Para el veracruzano, los futbolistas del máximo circuito ‘se quedaron cortos’ al momento de apoyar a sus compañeros de la ‘División de Plata’.

El futbolista veracruzano reconoció que no existe una fuerte unión entre los jugadores y equipos para realizar cambios a favor del balompié nacional.

“De nada sirve que saltemos cinco jugadores, 10 jugadores, 20 jugadores o que todos los jugadores en el Ascenso salgan a hablar porque ha habido momentos en la historia del futbol mexicano, incluso momentos recientes, donde hemos necesitado de esa unión para que se escuche al jugador, no es pelear con nadie, no es discutir con nadie, porque esto no es guerra, es en pro del futbol mexicano”, tiró Layún quien se sumó al movimiento contra la desaparición del Ascenso MX.

Miguel explicó que uno de los problemas que evita que el balompié mexicano crezca es que los jugadores solo alzan la voz cuando les conviene.

“Aquí el problema es ese, que unos levantan la voz otros no, cuando me interesa a mí, me conviene, levanto la voz, me conviene aparezco en el mapa, cuando no, pues me pongo atrás porque no quiero consecuencias y eso así no puede funcionar”, sentenció Layún.