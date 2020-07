Layún quiere otro título: “Me veo festejando otra vez”. Tras un Clausura 2020 desastroso donde se convirtieron en el peor campeón del balompié mexicano, Miguel Layún confía en que Monterrey resurgirá. Para el veracruzano, la Pandilla tiene el potencial para revalidar la corona y se ve dando otra vuelta olímpica.

“Me veo festejando el título otra vez. Me veo levantando el título al final del torneo nuevamente y ojalá que así sea. Es uno de los equipos más competitivos en los que he estado, no veo una línea débil en Rayados”, señaló Layún en charla con Marca Claro.