Layún: El Piojo estaba harto por #TodoEsCulpaDeLayún.

El lateral de Rayados de Monterrey, Miguel Layún, recordó cuando militó en el América y lo dirigió Miguel ‘Piojo’ Herrera, específicamente cuando recibió múltiples críticas por parte de la afición y la creación del #TodoEsCulpaDeLayún.

En entrevista con Yordi Rosado, Layún aseguró que durante todos los momentos por los que ha pasado, sean buenos o malos a lo largo de su carrera, no se olvida de la presión que sentía y rememoró una discusión que tuvo con el Piojo al respecto.

“En el medio tiempo llegamos al vestidor, Miguel viene y se me deja ir, se empieza a desahogar conmigo. ‘Estoy hasta la m… que la gente me diga que es tu culpa, que qué hago metiéndote. Ya estoy hasta la madre de cargar con eso. Te vas a ir a la ch… si la vuelves a cag…

“Sentí que me habían encendido un boiler en el estómago, me le quedaba viendo con cara de ‘chi… a tu m…’, y Miguel me decía: ‘a mí ni me veas cabrón”, contó Layún sobre el partido por la Copa MX del 2013 ante el Veracruz.

Durante ese momento, el futbolista de Rayados recordó que Herrera no lo sacó del juego a pesar de la situación y en el segundo tiempo, con todo el coraje del mundo, respondió con un golazo y festejó encarando a la afición, por lo que le llamaron la atención después.

“Tenemos una necesidad de encontrar un culpable en lo que pasa, a un periodista se le ocurre decir que todo es culpa mía, al principio se viralizó, hubo quien lo tomó muy apecho, me echaban la culpa estando en la banca”, indicó.

El jugador veracruzano aceptó en la entrevista que aquellas críticas y burlas le sirvieron para encontrar su mejor versión y terminó por convertirse en un jugador muy importante y querido tras al cobro de un penal decisivo en la Final del Clausura 2013, en donde las Águilas consiguieron su estrella número once.

