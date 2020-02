Layún culpa a la suerte por el mal comienzo de Monterrey. Miguel Layún habló sobre el mal paso de Monterrey, equipo que ocupa el sótano de la tabla general de la Liga Mx tras siete jornadas, y aseguró que aunque el actual campeón del futbol mexicano ha hecho lo necesario para ganar, a los regios les ha faltado “suerte”.

“Hay veces pudiera hablar de un factor que considero hace falta, si bien es cierto que aún ganando hay cosas por mejorar, el equipo ha hecho mucho para conseguir triunfos, no veo algo que no sea un tema de tener un poco más de suerte, la suerte no lo es todo, pero ayuda en este tipo de momentos”, comentó Layún en conferencia de prensa en las instalaciones de los Rayados.

Salgo frustrado de los partidos: Miguel Layún Checa todo lo que dijo el jugador de #Rayados hoy en conferencia ➡https://t.co/D6p1KhYMPF pic.twitter.com/zae0jxmU85 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 25, 2020

AunqueMonterrey es la segunda peor defensiva del certamen, de acuerdo a Miguel Layún, el mal paso del conjunto regiomontano se debe a la falta de gol y a la increíble racha de mala “suerte” que ha tenido el club en el comienzo del Clausura 2020.

LA SUERTE NO ESTÁ DE SU LADO#AgendaFOXSports Miguel Layún lamentó el momento #RayadosxFOX "El equipo está en una racha donde la pelota pega en el palo y sale… en el rival pega en el palo y entra" "Busco una mejor versión de mí no para que me aplaudan, sino para el equipo" pic.twitter.com/K9YmcYckXw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 25, 2020

“El equipo hay veces que está en una racha en que la pelota pega en el poste y sale a favor y en el rival pega en el palo y entra y hay veces que viceversa, simplemente las cosas pasan de esa forma y nos resta trabajar, redoblar esfuerzos y mejorar en lo que se pueda, para minimizar ese riesgo de recibir gol y aumentar las probabilidades de anotar”, agregó el jugador de los Rayados.

Layún culpa a la suerte por el mal arranque de Monterrey en el Clausura 2020

Sobre el juego del viernes ante Toluca, Miguel Layún expresó la urgencia que tiene Monterrey de conseguir el triunfo, el cual les permita escalar peldaños en la clasificación y soñar con un regreso a la liguilla.

¿Por qué Rayados no ha podido ganar en Liga MX? Deja que Miguel Layún te explique la razón que ha impedido que nuestro equipo salga con los tres puntos: https://t.co/SKiraelBqs Dinos si era la respuesta que esperabas…👇 pic.twitter.com/sO9ayaD3sG — LA PANDILLA (@LaPandillaMX) February 25, 2020

“Es sacarlos sí o sí, estamos en un momento en el que necesitamos esos puntos y es aferrarnos a ellos a como dé lugar…veo al equipo bien, pero si nos damos cuenta que no es suficiente, es a como dé lugar hacer un cerrojo, conseguir una ventaja que nos permita traernos los tres puntos de una visita difícil”, concluyó el defensor de Monterrey.

Monterrey es el único conjunto que no ha ganado un solo partido en este torneo y se ubica en el sótano de la tabla; a tan solo un par de meses de haberse coronado campeón del balompié mexicano.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.