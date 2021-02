Lautaro Martínez y Barcelona son cosa del pasado.

El delantero argentino admitió que estuvo muy cerca de llegar al equipo de Lio Messi, pero prefirió quedarse.

Lautaro Martínez estuvo cerca de convertirse en refuerzo del Club Barcelona durante el año pasado, así lo admitió el propio delantero, quien finalmente decidió quedarse en el futbol italiano con el Inter de Milán.

El delantero argentino hoy en día es una de las figuras del Inter que lidera el calcio italiano, en tanto que el equipo catalán atraviesa una crisis interna y es objeto de críticas.

“Es cierto, estábamos trabajando con el Barcelona, ese era el camino, no puedo decir lo cerca que estuve de ese club. Le dije: ‘Mi cabeza está aquí, es una promesa, no me dejo condicionar'”.

“Ahora es el pasado, renuevo con el Inter y me quedaré por mucho tiempo”, afirmó el Toro argentino en entrevista para la Gazzetta dello Sport.

Lautaro Martínez hizo el segundo gol para el Inter frente al Milan, uno de los partidos más importantes de la temporada en la Serie A, además su equipo es líder y favorito para ganar la liga.

“Conte ha cambiado mi carrera. En la fase de no posesión, aprendí a reconocer situaciones, a leer bien el juego primero, prestando atención incluso cuando otros tienen la pelota. Estoy preparado para tatuarme el Scudetto”, afirmó el goleador.

Finalmente el Inter de Milán volverá a salir a la cancha este domingo cuando reciba al equipo de Genoa para intentar seguir estirando su ventaja en la cima del calcio.

