Laura Sanz se enfoca en el triunfo en Querétaro.

La veracruzana Laura Sanz Ortiz aseguró que su mente, su preparación y el esfuerzo tanto de ella como su equipo están enfocados en conseguir la victoria durante la quinta fecha de la Copa Notiauto a disputarse este fin de semana en la ciudad de Querétaro.

En entrevista poco antes de emprender el viaje para reportarse a la penúltima parada de la temporada 2020. La piloto integrante del Sanz Racing Team reconoció que no será nada fácil mantener el liderato de la categoría Light. Pero el objetivo es claro en cuanto a las expectativas que tiene para este evento.

“Estamos en la recta final por lo cerrado del campeonato sin embargo, mentalizándome en hacer mi carrera. A no tener fallos para poder obtener esos puntos porque ya nada más quedan dos fechas . No podemos tener errores porque me quiero traer ese campeonato a Veracruz”.

Laura Sanz se enfoca en el triunfo en Querétaro.

La heredera de la “Dinastía Sanz” reiteró que espera una carrera muy complicada por el estado que guarda el campeonato donde al menos los primeros cinco autos que encabezan la clasificación general están muy cerca en cuanto diferencia de puntos se refiere y por ello la batalla será intensa.

“Aquí el problema es tener paciencia porque muchas veces empiezas a alcanzar a los coleros. Y no temer problemas con ellos y al querer rebasarlos si vienes perseguida pues no tener esa falla que al querer rebasar. Y no poder hacerlo te puedan rebasar a ti los que vienen atrás porque aquí si son muy vitales los puntos que no podemos dejar perder”.

Indicó que el equipo trae una visión en la que desde un principio estarán buscando la pole position que les otorgaría de entrada tres puntos. Además de lograr las vueltas más rápidas en ambos hits de carrera.

“Debemos tener un manejo casi perfecto para poder obtener por lo menos esos tres puntos de vueltas rápidas y de la pole. Nuestro objetivo principal es el primer lugar para obtener puntos y así abrir un poquito más el margen para la fecha final estar un poco más relajados pero un poco para poder obtener ese campeonato”.

Sobre la decisión de la organización de elegir el Ecocentro de Querétaro cómo la pista de esta quinta fecha, Laura Sanz no puso pretextos y recordó los resultados positivos que ha tenido en este circuito.

“La última vez afortunadamente nos fue muy bien en esa pista, es una pista que me gusta no es una fácil es corta pero la última vez nos fue muy bien y espero que este fin de semana nos vuelva a favorecer”.

A pesar de lo atípica que ha sido la temporada, destacó la dedicación y esfuerzo que ha hecho todo el equipo para posicionarla al frente del campeonato. Pero sabe que no pueden relajarse en lo que será el duro final que le espera.

“No hay mucho margen de error, hemos trabajado mucho en el auto más que nada y en estrategia para no perder puntos y que el coche no nos falle. Los fierros no tienen palabra de honor, hay que revisar punto por punto y también el manejo del piloto. Aquí el problema es que es de un solo día es entrenamiento, calificación y las dos carreteras”.

Explicó que esto afecta directamente el desarrollo de los pilotos en la justa, porque la falta de entrenamientos les impide a los ingenieros y mecánicos detectar eventuales fallas en el auto lo que dificulta muchas veces hacer reparaciones adecuadas sobre la marcha.

Laura evalúa positivamente su temporada y destaca el trabajo se sus principales perseguidores Mauricio Iglesias y Armando de la Mora. Con quienes ha compartido podios a lo largo de la temporada. Y a los que saca mínimos puntos en la clasificación general, además de ser la rival a vencer en el campeonato la llena de orgullo. La compromete a trabajar más fuerte.

“Para mí significa mucho, es un logro que he esperado hace tiempo, es un reto llevarme este campeonato ahorita me siento bien. De haber estado de líder desde la carrera uno, no podemos cantar victoria pero quiero darle ese campeonato también a Sanz Racing. Especialmente a mi maestro el Tiburón Volador que es mi papá. De donde yo vengo que es quien me ha enseñado todo. Y al final del día ese campeonato si no fuera por él yo no estaría luchando ese primer lugar. Este campeona se lo debo a él”.

Laura Sanz se enfoca en el triunfo en Querétaro.

Finalmente indicó que al cierre de esta temperada su principal deseo es ganar este título. Traérselo a Veracruz y de esta manera convertirse en la primera mujer en ganar este campeonato en muchos años en los Super Turismos Light en la Copa Notiauto.

Síguenos en Twitter @ElDictamen