Laura Sanz quiere repetir su triunfo en la Copa Notiauto.

Con plena confianza de que repetirá sus buenas actuaciones en esta temporada y principalmente de que volverá a subir al podio. La piloto veracruzana de la escudería Sanz Racing Team Laura Sanz Ortiz se reportó lista para su participación en la cuarta fecha de la Copa Notiauto. Misma que se realizará este fin de semana en Amozoc, Puebla.

Sanz Ortiz viajó desde el viernes por la mañana a la sede de evento y más tarde participó en los primeros entrenamientos libres en la pista del autódromo Miguel E. Abed. Donde lució en buena forma y ratificó su condición de favorita para ganar la competencia.

A pesar de mantenerse firme en el liderato prácticamente ya con media temporada disputada. Laura Sanz no se confía y revisa cada detalle en su auto y estrategia para los dos hits de carrera que tendrán verificativo este mismo sábado.

“Estamos nerviosos pero a la vez muy enfocados en nuestros objetivos y a darle para lograr el propósito que este fin de semana de quedar entre los primeros lugares y mantenernos al frente de la clasificación”.

Dijo que llegar cono líder de la categoría ST Light implica la responsabilidad de hacer una buena competencia. Sobre todo porque ha cumplido hasta ahora con buenas actuaciones en lo que va de la temporada. Pero sabe que sus rivales tratarán de bajarla de su buena racha.

“Ellos (rivales) también son personas muy fuertes dentro de la pista, el objetivo es tratar de quedar adelante de ellos para irlos avendajando en puntos y el siguiente es quedar entre los tres primeros lugares para seguir manteniendo ese liderato y poco a poco poderlos alejar y al final de la temporada lograr ese objetivo campeonato”.

Reconoció que al ser una temporada más corta por el tema de la pandemia obliga a todos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos en cada fecha y esta cuarta parada del campeonato será fundamental para sus aspiraciones rumbo al título.

“Ahora venimos a Puebla es otra pista, otro circuito totalmente diferente tuvimos que llegar a entrenar porque no sabes cómo estaba tu auto, porque anduvo muy bien en Querétaro, pero Puebla es otro circuito, pista, altura, otro tipo clima lo cual tienes que cambiar todo del auto para no tener ningún fallo”.

Detalló que para ello sostuvieron un par de entrenamientos el viernes para checar el coche y dejarlo sin fallas y a punto. Ya que por lo corto de la temporada no se puede dar el lujo de perder las unidades que lleva de ventaja que son mínimas en comparación de sus rivales.

“Tenemos que sumar puntos sí o sí ya que cuando es una temporada alta tienes oportunidad otras carreras de recuperarte. En esta no, por lo cual sí estamos muy presionados tener la mayor cantidad de puntos o más bien quedar adelante de nuestros contrincantes los que nos vienen pisando los talones para aventajarnos un poquito en puntos”.

Sobre presentarse en la pista del autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, la heredera de la Dinastía Sanz aceptó que le trae buenos y malos recuerdos. Porque le ha tocado vivir momentos importantes, pero también derrotas dolorosas.

“En la última ocasión aquí en Puebla la primera carrera nos fue bien. Pero en la segunda se nos vino el agua encima traía mis ventiladores activados. Fue mucho problema porque se me empañaba el auto es una pista que me gusta. Sin embargo, es muy complicada, cansada lo cual tu nivel físico. También tenemos que ponerlo al cien no podemos correr el riesgo de que a final de carrera estemos cansados. Y que bajemos el ritmo que llevamos que podamos perder nuestro lugar”.

Dijo que están preparados para todo pues al parecer el primer hit lo van a correr con buen clima. Pero el segundo hay una alta probabilidad de que lo hagan con lluvia lo que hará que el cierre y definición de la competencia será complicado.

Finalmente la “Jarocha” se mostró con buen ánimo para el evento que se pone en marcha el medio día de este sábado. Pues se ha prestado física y mentalmente para ganar. Además de que su equipo de ingenieros y mecánicos se han esmerado por dejar su auto listo para e evento.

“Aparentemente el auto está bien, pero también a la hora de la competencia hay que tomar en cuenta que es un autódromo con otro clima. El nivel del mar el coche te puede cambiar y puede ser o más lento o más rápido es ahí donde tienes que buscar el punto. Esto es clave para que el auto te rinda al cien por ciento. Y no tenga esos pequeños errores que te pueden dejar por tiempo más abajo que otros”, cerró.

