Laura Sanz emocionada por volver al “Hermanos Rodríguez”.

La piloto veracruzana de la escudería Sanz Racing-Kemm-clinic Team Laura Sanz Ortiz aseguró que se encuentra emocionada de poder volver a correr en el autódromo Hermanos Rodríguez donde este sábado se pone en marcha la fecha 2 de la temporada 2021 de la Copa Notiauto.

Sanz Ortiz dijo que aunque no será en el circuito que habitualmente utiliza la Fórmula 1. Y las competencias importantes debido a la transición que vive en el AHR tras haber sido hospital Covid. La idea de volver a este escenario sin duda es motivante tras más de un año de ausencia.

“Estaremos compitiendo en un circuito que le llaman vintage, que no es un circuito completo. Ya que desgraciadamente lo que es él área de los pits sigue siendo área Covid entonces no podemos meternos en esa parte nos van a poner en la parte de atrás de unos pits improvisados sin duda va a ser un gran evento por el nuevo reto de que hicieron de esa pista”.

Laura Sanz dijo que el objetivo es adaptarse de inmediato a este nuevo trazado ya que solo tendrán un par de prácticas antes de la carrera de este sábado. Por lo tanto quien mejor logre adecuarse a las condiciones de la pista seguramente tendrá buenos resultados.

“La diferencia principal es la longitud porque el autódromo Hermanos Rodríguez tiene una longitud dependiendo del tipo de circuito que lo hagan. Es de tres a cuatro kilómetros lo que es el circuito es una pista muy amplía y con mayor seguridad las otras pistas también son padre, son más rápidas, cortas y menos anchas entonces tienes que hacer un poco más de viabilidad del piloto y cuidar más el auto”.

Laura Sanz aseguró que por esto y mucho más es emocionante correr en el autódromo de la Ciudad de México, que guarda historia, magia y que simplemente ha visto correr a los mejores pilotos del mundo en distintas épocas.

“Es un autódromo donde ha venido la Fórmula 1 ya de un tiempo para acá 3, 4 años seguidos. Desafortunadamente ahorita no ha podido hacer lo que es este evento. A lo mejor en cierto punto te comparas con la Fórmula 1 de estar comiendo el mismo circuito. Donde corre a nivel internacional y vienen pilotos a nivel mundial pues sí es una motivación. Estar corriendo en las mismas pistas que tú categoría pues estar corriendo en el mismo piso donde corren este tipo de pilotos”.

Sobre lo que será su segunda participación en la temporada 2021 dentro de la categoría Copa 1800. Se dijo motivada por tratar de hacer una buena carrera y su objetivo será colocarse al menos en el Top Five a la conclusión del evento.

“Esperamos primero que nada que el auto no nos falle estamos bien preparados para la competencia. Sin embargo es una pista donde no he corrido entonces tuvimos unos entrenamientos previos ayer viernes pocas horas para adaptarnos al auto. Y a la pista tengo una perspectiva de carrera donde se que nos va a ir muy bien esperamos quedar dentro de los cinco primeros lugares”.

La heredera de la “Dinastía Sanz” está consciente que se trata de un año de transición para ella. Y por lo tanto no se desespera en cuanto a la llegada de los resultados, sin embargo. Dijo que buscará con todo las mejores posiciones y peleará el título de novato del año.

