Laura Sanz buscará su segunda victoria en Pachuca.

Con el objetivo de mantener el liderato de la categoría ST Light de la temporada 2020 de la Copa Notiauto, la piloto veracruzana de la escudería Sanz Racing Team, Laura Sanz Ortiz, cerró su preparación para la segunda fecha de este serial, la cual se realizará este fin de semana en el autódromo Moisés Solana de Pachuca, Hidalgo.

Sanz Ortiz se dijo lista y preparada para tomar parte de las dos carreras programas en esta segunda parada del campeonato, con su auto a punto y principalmente con la motivación de haber arrancado la temporada con una victoria.

“Llegamos muy motivados ya preparamos el coche si dios quiere el viernes estará arribando a Pachuca de Soto que es donde nos toca la segunda fecha y bueno es una pista muy rápida, corta, difícil sí porque somos muchos automóviles los que estamos compitiendo”.

Laura Sanz buscará su segunda victoria en Pachuca.

Sanz dijo que la competencia de este próximo fin de semana en Pachuca será complicada, pues la pista del autódromo Moisés Solana es más corta y con una parrilla de 35 a 40 automóviles las probabilidades de per aves son mayores.

“Es una es una pista de mucha inteligencia ya que necesitas tener paciencia y buscar bien tu espacio y tu trayectoria, porque un mal rebase”, dijo Laura Sanz.

“Una desesperación te puede llevar al abandono de la carrera lo cual no está dentro de nuestro proyecto”, dijo Laura Sanz.

Sanz, agregó que “lo que queremos es posicionarnos dentro de las primeras cinco, ir sumando puntos. ya que esto apenas empieza es larga, un largo año por recorrer y los puntos al final del día son lo que te dan la victoria y el campeonato”.

Aseguró que la estrategia que se han planteado para sumar puntos es precisamente ser inteligentes, circular con precaución y ser paciente para no involucrarse en algún accidente que la aleje de los primeros lugares.

“Vamos a sumar los puntos posibles, ser inteligentes, precavidos porque sí al final esto es un tema de diez carreras dobles al final, (de las diez) carreras tu peor fecha te la restan del campeonato.

Laura Sanz buscará su segunda victoria en Pachuca.

“Siempre es tener ese puntito por si algún momento como diría mi papá, los fierros no tienen palabras de honor. Estoy a que me vuelva a pasar esperemos que no”, dijo Laura Sanz.

En un deporte históricamente dominado por hombres, Laura Sanz reconoció que ha sido difícil sobresalir. Por momentos se ha encontrado con situaciones que la han hecho cada más fuerte y comprometida con el automovilismo.

“Es poco difícil, a lo mejor somos el cinco por ciento o menos de la mujeres que estamos compitiendo. Es difícil ya que hay mucha competitividad dentro de los hombres”.

Dijo que definitivamente hay compañeros que se molestan cuando una mujer les gana. Incluso ha vivido en carne propia experiencias en donde la han querido afectar por destacar en el automovilismo.

Laura Sanz lo vivió en la última carrera del año pasado, en donde un piloto la chocó en un par de ocasiones. Y en la revisión de los videos se vio que fue a propósito en lo que pudo haber sido un accidente muy fuerte.

Hoy por hoy las mujeres poniendo muy en alto.

“Gracias a Dios no lo fue, pero sí me ha tocado hay personas que me han pegado por atrás pero yo soy aguerrida”.

Laura Sanz dijo que “ahí sigo pero sí poco a poco también debes ir tomando tu lugar”.

“La gente te va respetando hoy por hoy las mujeres poniendo muy en alto. Porque estamos haciendo lo que antes no había pensado en el caso de Tata Calderón dios quiera pueda llegar muy lejos”.

Explicó que estos espacios han sido difíciles de tomar, les ha costado mucho trabajo, pero pilotos como la colombiana Calderón tienen muchas cualidades.

“Ojalá lo pueda hacer para que así se den cuenta que las mujeres podemos hacer muchísimo mejor. Lo hemos demostrado en muchas competencias y abre a mujeres para se acerquen a este deporte.

“Lo puedan hacer a las personas que le gusta manejar lo pueden hacer no es un deporte difícil”.

Finalmente mencionó que espera una temporada muy cerrada, interesante, donde todos los pilotos han crecido mucho en los dos últimos años. Han bajado sus tiempos y se han vuelto muy competitivos, por lo que será un año reñido en busca del podio.

“Desde la primera fecha se vio ese entusiasmo de todos y muchísimo competencia, éramos una parrilla como de 32, 33 autos. Los ocho o nueve primeros íbamos muy parejos”.

“De ahí soltamos los cinco primeros primero pero era de ir rebasaba uno, dos, ir intercambiando lugares”, Sanz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.