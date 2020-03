Laura Sanz abre el camino a las mujeres en el automovilismo. Laura Sanz es una piloto veracruzana que corre en la Copa Notiauto y que combina sus actividades laborales con el deporte automotriz. La jarocha es una de dos mujeres que disputan este serial y viene de obtener un triunfo importante en la pasada fecha de este certamen, la cual se disputó en la Ciudad de México.

La corredora de automóviles expresó que ha vivido momentos complicados detrás de los volantes, sin embargo, aseguró que, aunque este deporte es dominado por hombres, en ningún momento se ha sentido agredida o intimidada por un compañero de competencia.

“Algunas personas sí se molestan, no están de acuerdo, les llegó a caer mal por el hecho de que yo esté en el automovilismo…cuando estaba los go karts a veces pensaban que hacía trampa y les decía ‘con toda confianza, aquí está mi coche, ábranlo, revísenlo y si tiene algo lo divulgamos y me retiro’. Algunos si lo revisaban, pero nunca encontraban nada, siempre he sido muy derecha”, declaró Sanz en exclusiva con El Dictamen Deportes.

La veracruzana lamentó que para la temporada 2020 de la Copa Notiauto hayan disminuido el número de mujeres en la competencia y expresó que solamente dos corredoras se mantienen en activo este año.

“Es poco difícil, a lo mejor somos el cinco por ciento o menos de la mujeres que estamos compitiendo, es difícil ya que hay mucha competitividad dentro de los hombres y muchas veces a lo mejor no es como discriminatorio, pero a veces piensan que no vas a poder, no vas a dar todo o que vas a tener ciertas fallas por no tener ese objetivo”, comentó.

Laura señaló que su gusto por el automovilismo empezó desde temprana edad debido a que su abuelo paterno y su padre han practicado este deporte desde hace algunas décadas. La jarocha explicó que sus inicios en esta disciplina se dieron a mediados de la década de 90 en los go karts.

“Desde muy pequeña mi padre me metió en los go karts. Empecé en los go karts desde muy pequeña; empezaron a hacer los regionales aquí (Veracruz). Incluso fui dos veces campeones. De ahí, poco a poco, nos fuimos a los nacionales; empezamos a seguir otros seriales y nos fue muy bien”, agregó la piloto en plática con el Decano de la Prensa Nacional.

Laura Sanz, quien es administradora titulada, señaló que es fácil intercalar sus actividades cotidianas con el deporte. La jarocha participa en una empresa del giro de la construcción; y de lunes a jueves entrena tochito en un conocido colegio de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Actualmente, Laura se ubica en el primer lugar de la categoría Light de la Copa Notiauto y tiene en la mira continuar con su buen arranque de campaña en este serial.

