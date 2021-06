Laura Sánchez anuncia su retiro de los clavados. Laura Sánchez dio a conocer que, debido a las constantes lesiones que han afectado su carrera decidió retirarse de los clavados. La jalisciense, que entrenó algunos años en Veracruz, informó la noticia a través de sus redes sociales este lunes.

¡Adiós, @_lauritasanchez! 🥺



La medallista de bronce en Londres 2012 anunció su retiro 🔝https://t.co/TwfktJPT1m — Esto en Línea (@estoenlinea) June 14, 2021

“Después de una semana difícil, una lesión vieja que no me permitió estar en mi mejor momento para el evento del día de hoy, tomamos la decisión que rompe el corazón pues fueron dos años de mucho trabajo, pero también comprendo que no soy la mejor opción para mi compañera Arantxa Chávez”, publicó en sus redes este día.

Laura Sánchez, clavadista olímpica mexicana, anuncia su retiro del deportehttps://t.co/cGx9Iaz3h7 pic.twitter.com/1gwgKyNr5P — Milenio (@Milenio) June 14, 2021

Sánchez Soto informó que su salida del deporte coincide con la llegada de nuevos exponentes mexicanos de los clavados, a quienes señaló como las siguientes estrellas de esta disciplina. “Hoy bajó el telón de mi carrera deportiva contente porque entiendo que las nuevas generaciones pondrán en alto el nombre de México. Es su momento de brillar”, añadió.

Laura Sánchez anuncia su retiro de los clavados debido a las lesiones

Sánchez tuvo su mayor logro como atleta durante los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. La mexicana sumó 362.40 puntos tras las cinco rondas de clavados y se llevó la medalla de bronce en el trampolín de tres metros.

La medallista de 🥉 Laura Sánchez anuncia su retiro. 👋https://t.co/qcZWLHFmwW — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) June 14, 2021

Además de su presea olímpica, Laura se colgó tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos, dos de ellas en Guadalajara 2011, y ganó dos bronces en los Juegos Panamericanos de 2003. Por este último logro, Sánchez recibió de manos del expresidente Vicente Fox el Premio Nacional del Deporte en 2003.

