Las travesuras de Rodman en México. Tras una época dorada en la NBA, Dennis Rodman continuó su polémica trayectoria en México. En territorio nacional, ‘The Worm’ militó en Fuerza Regia de Monterrey, así como en Dragones de Tijuana.

En entrevista con ‘Mediotiempo’, Enrique Zúñiga, compañero de Rodman en Dragones, abrió el baúl de los recuerdos y relató la experiencia de compartir vestidor con el polémico jugador. Además, recordó la ocasión en que Dennis fue víctima del vandalismo mexicano.

“Traía el cabello güero. Una vez terminó un partido, todos estábamos en el hotel y él iba entrando, tardó como media hora en ponerse todas sus argollas, estaba perforado por todos lados”, abundó el ex jugador.

“Él no vivía en Tijuana, de eso estoy seguro, porque recuerdo que llegaba manejando. De hecho, en una ocasión le rompieron el vidrio de su camioneta o algo así, pero sí venía manejando con toda su gente, no se quedaba en Tijuana, se quedaba en Estados Unidos”, recordó Zúñiga.

Rodman dejó la NBA en el 2000 y llegó a Dragones de Tijuana en 2005 tras su paso con Fuerza Regia.

“Cuando nos dicen ‘va a venir Dennis Rodman’ nos preguntamos si lo íbamos a estar cargando, pero no, era sorprendente la forma física que tenía en ese momento, era impresionante verlo de frente, súper fuerte”, abundó.

“Estuve con él tres partidos, él era un jugador muy caro y lo que querían era que apoyara al equipo y darle publicidad, una imagen nueva con Dennis Rodman. Fue un éxito, jugó seis partidos, pero por el tiempo que me tocó convivir diría que es un jugador súper inteligente e impresionante”, relató Zúñiga.

Zúñiga compartió algunas manías que tenía Rodman durante su estancia en Tijuana. Desde quitarse los zapatos en los tiempos fuera a ponerse una toalla en la cabeza, Dennis nunca perdió su carisma en las duelas mexicanas.

“Había ocasiones que decíamos ¿Sí vino o no vino? Porque ya iba a empezar el partido y de repente salía del vestidor, oía que la gente gritaba y salía del vestidor, estiraba un poco y entraba a jugar”, platicó Zúñiga.

“En los tiempos fuera se quitaba los tenis y se ponía la toalla en la cabeza, yo decía ¿qué onda, ya no va a jugar o qué? Pero se acababa el tiempo fuera, se ponía los tenis y se quitaba la toalla y a jugar. Raro, pero al final de cuentas no le podías decir nada si calentaba o no, porque entraba y hacía el trabajo”, añadió.