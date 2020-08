Las secuelas que dejó el COVID-19 en el Cata Domínguez. El Cata no la está pasando nada bien por culpa del COVID-19. El lunes pasado, Julio César Domínguez, defensa de Cruz Azul, fue hospitalizado por una neumonía, consecuencia del coronavirus adquirido hace cinco semanas.

Priscilla, esposa del Cata, infirmó que en los resultados de la broncoscopía se encontró el COVID-19 en los pulmones del jugador; esto pese a que en las pruebas de PCR, y la de IGM/IGG, había dado negativo hasta en tres ocasiones.

La esposa del ‘Cata’ Domínguez agregó que, de acuerdo con los especialistas, el jugador ya no es una fuente de contagio y que esta es una secuela del positivo que presentó durante el brote del pasado 28 de junio que afectó a un total de nueve personas del primer equipo, entre ellos cuatro jugadores y cinco integrantes del staff.

“Él ya no contagia, sólo que la neumonía dice los especialistas le dio debido a que sus pulmones estaban inflamados. Claro, él fue asintomático, no sentía nada, pero repito, el virus es tan agresivo que no sabemos cómo queda el cuerpo por dentro. Por fortuna ya está estable y en un par de días estará en casa. Gracias por tantas muestras de cariño y Dios los bendiga”, apuntó Priscilla.