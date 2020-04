Las palabras maternales que impidieron que Ponce saliera de Chivas. Para muchos jóvenes el iniciarse en el mundo del futbol es sinónimo de sacrificio, despedidas, sufrimiento y adversidad. Miguel Ponce no fue la excepción. El actual defensor izquierdo de las Chivas confesó que estuvo cerca de ‘tirar la toalla’ cuando se enroló en las filas rojiblancas.

En un podcast compartido por Chivas, ‘Pocho’ Ponce reveló que de no ser por las palabras de su madre, tal vez el habría dejado al Rebaño.

“Si es algo complicado, llegué a los 14 años, me costó trabajo, algo que recuerdo mucho fue que el día que llegué a las instalaciones de Chivas no había chavos, estaban de vacaciones, y a los dos días que llevaba ahí solo no aguanté y agarré un teléfono que estaba afuera de las oficinas de Verde Valle y le dije a mi mamá: ‘Ya no quiero estar aquí, los extraño mucho, me quiero regresar'”, confesó el ‘Pocho’ Ponce.

El nacido en California, Estados Unidos, recordó que fueron unas palabras maternales las que le dieron fuerza para seguir con su aventura.

“Las palabras de mi mamá fueron: ‘Aguántate tantito, tus compañeros no tardarán en llegar y una vez que eso pase todo será diferente’. Me calmé y cuando llegaron los chavos conocí gente, empecé a ir a la escuela y eso me ayudó para seguir con mi sueño que era jugar futbol”, agregó Ponce.

El ‘Pocho’ recordó cómo fue que Chivas lo seleccionó.

“Me vieron en un torneo de nombre Benito Juárez, en Aguascalientes, en ese torneo yo iba representando a Baja California y ahí me hicieron la invitación para llegar a Chivas”, reveló Ponce.

En el presente Clausura 2020, que se encuentra detenido por el COVID-19, Miguel Ponce suma 9 partidos como titular. Pese a la llegada de Cristian ‘Chicote’ Calderón, ‘Pocho’ ha logrado quedarse con el puesto en la parcela izquierda.

