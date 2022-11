Las palabras en el ajedrez más comentadas.

JAQUE MATE. Por Hermes Valenzuela Martínez

Hace unos días un lector de la columna me escribió a mis redes sociales para comentarme que había una palabra que comienza con la letra “Z” el cual tiene razón y para ser sincero no me venía a la mente.

Me dio mucha alegría que se tomen el tiempo en leer la columna cada sábado y además el mandar el mensaje. Estoy seguro que pronto va crecer la comunidad del deporte ciencia.

Hoy es el turno desde la letra G hasta la J en el ajedrez.

Gambito: Apertura donde el blanco sacrifica un peón para desarrollar sus piezas más rápido.

Gambito de Rey: Gambito que comienza con 1.e4 e5 2.f4 – es considerada la apertura más “romántica” por las grandes complicaciones y sacrificios que suele provocar. Es poco habitual hoy en día a un alto nivel.

GM: Abreviatura de Gran Maestro, el título oficial más importante. Para obtener se debe llegar a un Elo de 2500 y hacer tres actuaciones (llamadas normas) de 2600.

Grunfeld: Complicada apertura que empieza con las jugadas 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5- se llamó así tras usarla el austriaco Ernst Grunfeld para batir al campeón mundial Alexander Alekhine en el torneo de Viena en 1922.

Holandesa: Una defensa arriesgada donde el negro responde 1.d4 f5- se llama así después que Elias Stein, que vivía en Holanda, la recomendara en un libro publicado en 1789.

Incremento: Cantidad de tiempo que se añade al jugador por cada jugada que hace.

India de rey: Apertura que comienza con 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4.d6 que es considerada una opción agresiva.

Inglesa: Apertura que empieza con 1.c4- se llama después de que el jugador ingles Howard Staunton la empleara con regularidad en el siglo XIX.

Italiana: Apertura que comienza con 1.e4 e5 2Cf3 Cc6 3.Ac4 – mencionada ya en el siglo XV y que fue llamada después de que la investigaran varios jugadores italianos, especialmente Gioacchino Greco.

Jaque doble: Dar jaque con dos piezas al mismo tiempo. Esto siempre supondrá un jaque a la descubierta y que el rey contrario tenga que mover.

Jaque Mate: Cuando el rey está en jaque y no tiene casillas disponibles para moverse, cubrirse o capturar a la pieza que le está dando jaque.

Jugada ilegal: Una jugada no permitida por las reglas del ajedrez.

El Ajedrez es el alimento natural de las neuronas.

Nelson Pinal.

