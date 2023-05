Las modificaciones.

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Más cambios y más juntas por parte de la gente de pantalón largo en la Federación Mexicana de Fútbol, pero que, en esencia, siguen siendo más de lo mismo. Antes, habían comunicado que se iría el repechaje y siempre no, ahora lo que tendremos es una copia exacta del Play-In de la NBA, que todavía es un sistema de reclasificación, pero al menos reduce la cantidad de equipos involucrados en postemporada de doce a diez. Lo que verdaderamente me preocupa, y debería ser alarmante para todos los que sigan y tengan aprecio por el futbol mexicano, es lo que están haciendo con el circuito de plata que tantas alegrías nos ha dado.

Lo que alguna vez fue la Liga de Ascenso para convertirse en la Liga de Expansión, pasará a ser un torneo con límite de edad, los jugadores no podrán superar los 23 años y significará la desaparición del campeonato Sub-20, dado que se fusionarán. Es gravísimo que elimines el principal semillero de los clubes del país cuando México no logró clasificarse para la Copa del Mundo Sub-20 que se está jugando hoy en Argentina, firmando un 2022 de rotundo fracaso en materia de selecciones nacionales absolutas y menores. No estamos muy bien como para tomar decisiones que rompen con los cimientos del desarrollo de jugadores.

Oh, sorpresa: el ascenso y descenso por supuesto que no está de vuelta. Y no lo estará en un futuro próximo. Los equipos de Expansión seguirán teniendo las complicaciones y candados contra los que han batallado en el pasado reciente, para que un equipo se gane la promoción a primera división deberá ser Campeón de Campeones y que existan al menos cuatro clubes certificados en competencia. El descenso, en un caso hipotético, regresaría dos años después del primer ascenso. Es claro, y lo han afirmado explícitamente, que desean que el circuito permanezca cerrado y alejado de toda la estructura del sistema de ligas de la FMF, envolviendo a la Liga MX en una burbuja de protección a la que no puedes acceder si no eres lo que ellos consideran como la élite, sustentado en sus intereses y, claro, en conceptos completamente arbitrarios.

Lo peor es que esto comienza a suceder en todos los niveles, ya no se está quedando en la primera división; hace menos de un mes, Tampico Madero consiguió el título de segunda división y se hizo meritorio del ascenso al torneo de Expansión, pero no le concedieron la acreditación necesaria. Y que la competitividad deportiva siga de sabático, muy bien.

Pero nada en esta vida es blanco y negro, todo se trata de matizar y contrastar lo que se hace bien con lo que se hace mal. Hay algunos puntos que me agradaron y otros que defiendo considerablemente. La reducción de futbolistas extranjeros era un paso lógico y ahora nada más siete podrán estar en el campo, lo de brindarle un premio económico a quien lidere el torneo regular me parece un avance positivo y es lo mínimo que puedes hacer, al menos, en este surrealista campeonato donde vale lo mismo clasificarse de primero que de décimo; propones algún tipo de reconocimiento al conjunto que fue el mejor del campeonato. Y voy a cerrar con la centralización de los derechos de transmisión del futbol mexicano, imitando una de las pocas cosas que tenemos que aprenderle a la MLS. Es imposible para el fanático promedio seguir la mayoría de los partidos de la Liga MX, es complicadísimo y completamente inaccesible estar monitoreando de tres a cinco plataformas distintas en apenas una jornada.

Desde hace rato veo un alejamiento entre el público aficionado y su liga, y mucho tiene que ver que hoy en día es más sencillo que sigan la actividad completa de la Premier League, la Champions League o alguna liga de los deportes norteamericanos, que de su propio futbol. Un modelo de centralización es algo que la Liga MX pide a gritos.

En fin, es el mismo patrón que ha repetido la FMF en los últimos años: fracaso, respuesta insatisfactoria y repetir el ciclo. No se puede decepcionar a quien no espera nada.

Las modificaciones.

