Las mentiras que usó Hugo Sánchez para enamorar a su esposa. Hugo Sánchez fue un auténtico crack en el terreno de juego. Sin embargo, en las canchas del amor tuvo que gambetear un poco para marcar el gol de su vida. En charla con Javier Alarcón, el ‘Macho’ reveló la técnica que usó para enamorar a su actual esposa, Isabel Martín.

El bicampeón con Pumas reveló que tuvo que cambiarse el nombre y fingir ser otra persona para presentarse con el ‘amor de su vida’. Hugo Sánchez conoció a Isael Martín en un restaurante donde ella no lo reconoció puesto que no le gustaba el futbol.

En el restaurante, ‘Hugol’ se cambió el nombre por Carlos y dijo ser dentista. Ella se ‘tragó’ la gambeta del mexicano y luego se dio cuenta de la realidad.

En aquellos días, Hugo se encontraba tramitando su divorcio con Emma Portugal, por lo que no tuvo problemas legales para acercarse a Isabel. Ella estaba al teléfono y el ‘Macho’ uso su carisma para romper el hielo. Le sacó plática y le pidió unas monedas para el aparato de comunicación.

“¿A ti te gusta el futbol?”, le dijo Hugo, ya que notó que Isabel no lo había reconocido y afectivamente, ella respondió que no; aún así, el mexicano la invitó a uno, “si me dejas tu teléfono nos ponemos de acuerdo y te digo para vernos y que vayas a ver un partido”, reveló el ex Real Madrid.