Las finales que deberá sortear Real Madrid para conquistar LaLiga. Cinco finales separan al Real Madrid de su título liguero número 34. Los merengues aventajan al Barcelona por cuatro puntos que no pasa por su mejor momento. Además de los dos empates consecutivos, la continuidad de Lionel Messi es una situación que atormenta a los catalanes.

Luego de los ‘pinchazos’ ante Celta de Vigo y Atlético de Madrid, quedaron expuestas las carencias del ‘Barca’ de Quique Setién: una mala comunicación de ‘Lio’ con sus compañeros y con el cuerpo técnico.

Si el cuadro culé quiere arrebatarle el cetro español al Real Madrid deberá empezar por reconquistar a su afición en La Cerámica. El partido ante Villarreal no será nada sencillo para un Barcelona que sufre cada que sale del Camp Nou.

Tras la reanudación de LaLiga luego del parón por COVID-19, el ‘Submarino Amarillo’ se ha consolidado como un obstáculo difícil de sortear: han ganado cinco de las seis jornadas jugadas sin gente en la grada y en todas sus victorias no ha recibido gol.

Pese a que actualmente viven realidades distintas, en el historial, Barcelona no sucumbe ante Villarreal desde 2008: 17 victorias en 23 juegos. Un triunfo contundente en La Cerámica significará un impulso anímico para un cuadro catalán que perdió la brújula en los últimos días.

In our first clash with @VillarrealCF this season, it only took @AntoGriezmann SIX minutes to find the net! #VillarrealBarça pic.twitter.com/oIPeQTdOlS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2020