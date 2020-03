Las divertidas confesiones de Raúl Jiménez. Con el balón detenido por el COVID-19, los jugadores han optado por conectar con sus fanáticos desde otras trincheras. De esta forma, Raúl Jiménez se sinceró en una entrevista con el portal del equipo donde milita, Wolverhampton.

El ariete mexicano habló sobre el rival más difícil que la ha tocado enfrentar, sus cábalas pre-partidos, su serie favoritas entre otras cosas.

Aunque en los últimos tres partidos entre Liverpool y Wolverhampton han sido los Reds quienes se han quedado con la victoria, Jiménez demostró su calidad en el último duelo con un gran gol.

Todo lo que no sabías de @Raul_Jimenez9

Desde que llegó a Inglaterra, Raúl se ha convertido en el gran goleador de los ‘Wolves’ y grata revelación de la Premier. De acuerdo al propio Jiménez, su estilo de juego es similar a la de Roberto Firmino y Sergio Agüero.

Para nadie es un secreto que el oriundo de Tepeji del Río es fanático de las acrobacias y las peleas coreografiadas, por ello no sorprende que su serie favorita sea Dragon Ball.

“(Mi programa de TV favorito es) Dragon Ball. Es un anime que he visto desde que tenía como siete años de edad . Y nunca me he perdido un episodio; todavía ahora veo las nuevas películas y algunos capítulos cuando están en la televisión”, dijo Raúl en entrevista con el portal oficial del club.