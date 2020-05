¿Falleció Rey Mysterio? El luchador recibió brutales agresiones

Las brutales agresiones que recibió Rey Mysterio . No han sido buenos días para Rey Misterio. El domingo pasado, durante ‘Money in the Bank’, el luchador mexicoamericano fue lanzando desde una azotea. Ahora, este lunes, fue atacado brutalmente en el ojo por Seth Rollins.

En un principio, el hombre del 619 se acercó a Rollins para felicitarlo por el embarazo de Becky Lynch. El gladiador que también acababa de enterarse no reaccionó en lo absoluto.

Posteriormente, Rollins junto a Budy Murphy enfrentó a Mysterio y Aleister Black. Sin embargo, en la contienda Seth casi no metió las manos.

Cuando finalmente Rollins decidió entrar al ring, perdió la cordura. Seth atacó de manera exagerada a ambos luchadores y fue descalificado por el referí.

¡¿QUÉ ACABAMOS DE VER?! #WWExFOX Seth Rollins enloqueció en Monday Night RAW y así castigó a Rey Mysterio ¡¿QUÉ SUCEDE CON EL 'MONDAY NIGHT MESSIAH'?! pic.twitter.com/q0ddMXkKYB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 12, 2020

Sin embargo, pese a la derrota, Rollins no se detuvo y atacó brutalmente el ojo de Rey Misterio. El mexicoamericano tuvo que ser atendido por los servicios médicos y posteriormente fue trasladado para revisarle el rostro.

Tras enterrarle el ojo en las escaleras, El Mesías @WWERollins luce arrepentido y le ofrece disculpas a @reymysterio #WWERaw 😵❌🏥 pic.twitter.com/KYs49iwRZr — WWE Español (@wweespanol) May 12, 2020

Hace unos días se especuló que Rey Mysterio habría finalizado su contrato en la WWE y era una forma de “despedirlo” de las transmisiones. Sin embargo, diversos medios luchísticos afirman que volvió a firmar y posiblemente siga un tiempo en la empresa de lucha libre.

Memes por su ‘muerte’

En el evento PPV de la WWE, ‘Money in the Bank’, Mysterio protagonizó una escandalosa caída que le ‘provocó’ la muerte.

La lucha por el maletín se desarrolló en una azotea. En ella, Mysterio fue tomado por su ropa y máscara y arrogado al vacío. Aunque muchos pensaron que ‘murió’, las mallas ‘salvaron’ al hombre del 619.

Pese a esto, los memes en internet no tardaron en aparecer.

Te quiero mucho descansa en paz Rey Mysterio. pic.twitter.com/CSc3QmxTC4 — Maldito Steimburgués (@TonyLastres) May 11, 2020

