Larry Fitzgerald habla sobre el racismo en Estados Unidos. Ante las protestas por el asesinato con tintes de racismo de George Floyd a manos de un policía de la ciudad de Minneapolis, Larry Fitzgerald, receptor de los Cardenales de Arizona, aseguró que están han dejado en claro que en Estados Unidos la sociedad no “está bien” y no es “saludable”.

“Los eventos de los últimos días han puesto de cabeza a Minneapolis y a nuestra nación. Injusticia, muerte, destrucción, dolor, violencia, protestas y disturbios lo han dejado claro. Como nación, no estamos bien. No somos saludables”, publicó Fitzgerald en una columna en el diario ‘The New York Times’.

El oriundo de Minneapolis señaló que el racismo es un “cáncer” que no ha podido ser erradicado de Estados Unidos y que ha provocado la muerte de varias personas. El histórico receptor detalló la “gente y las comunidades” sufren y que el futuro de muchos es “destruido” por la desigualdad racial.

“La violenta muerte de George Floyd en custodia policial es otro ejemplo de un problema sistemático que aún debemos resolver, un cáncer que hemos fallado en curar. La gente y las comunidades están sufriendo, las vidas se pierden y los futuros de varios están siendo destruidos”, añadió.

.@AZCardinals WR Larry Fitzgerald writes a first-person essay in the New York Times about his hometown and the fight against racism.

"When will love and respect for our fellow man replace hatred and injustice?"https://t.co/rUH0X5WNQ1

— Darren Urban (@Cardschatter) June 7, 2020