Larissa Carrillo y Marcelo Mexsen ganan II Copa Norte.

La II Copa Norte tuvo un cierre emocionante en el que se definieron los campeones de la segunda etapa del Mexgolf Junior Tour 2021/22. Así, entre desempates y muchas emociones, termina este torneo organizado por el Comité Nacional Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf.

Por un lado, la campeona de la categoría 18 años y menores, Larissa Carrillo (-5), de Terralta Country Club, se mantuvo en la cima desde la primera ronda, en una gran disputa con jugadoras como: Vania Simont (-2), Regina Plascencia (+1) y Clarisa Temelo (+5). Al final, Carrillo se coronó con rondas de 68-69-71.

“¡Estoy muy feliz porque gané! Ya había quedado muchas veces en segundo, ir ganando y el último día no se daba. Hoy todo se me dio, metí putts buenísimos, tiros buenísimos”, comentó, tras la ceremonia de premiación realizada en el Club Campestre Torreón.

Además, uno de los momentos de mayor emoción fue el desempate que hubo entre Rafael Estrada, del Club de Golf Santa Anita, y el campeón Marcelo Mexsen, del Club Campestre Torreón, quién cerró con tres birdies para forzar el desempate y uno más para quedarse con el título.

Barcelona remonta y derrota a Valencia en el debut de Kun

Chucky Lozano entra de cambio y lo sacan antes de finalizar

“Fue como una montaña rusa. Desde el principio empecé bien, luego me caí, me recuperé, muchos altibajos, pero supe cerrar de la mejor manera y me siento muy orgulloso”, afirmó el golfista que hoy cumple 18 años y celebró con este triunfo.

Por otra parte, en el Azul Talavera Country Club, donde se jugaron las demás categorías, la pequeña María Paula Rodríguez (+2), del Club Campestre Saltillo, habló acerca de cómo vivió la II Copa Norte, patrocinada por Unifin, Conade, Catosa, Telimpa, Avis y Taylor Made.

“Mi experiencia en este campo fue un poco complicada, lo único que tuve que hacer fue tener paciencia y calmarme. Le agradezco a mi papá por su dedicación”, compartió la campeona de la categoría 8 – 9 años.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la convocatoria, y con el apoyo de la Política de Reembolsos “Campeones UNIFIN”, podrán ganar el derecho de representar a México y a la FMG en los torneos internacionales.

Larissa Carrillo y Marcelo Mexsen ganan II Copa Norte.

14th Annual FCG National Championship, del 28 al 30 de diciembre, en California; el Junior Wolrd Florida Challenge IMG Junior Golf Tour, del 12 al 14 de diciembre, en Florida; el AJGA Rolex Tournament of Champions, del 20 al 25 de noviembre, en Florida; y el AJGA Taylor Made TP5 Junior All Star, en EUA, con fecha por confirmar.

Crédito de las fotos: Ravelo Sports.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen