Larissa Carrillo, Ismael Encinas y Rodrigo García clasifican.

Tres mexicanos lucieron su juego en el Club de Golf México para conseguir un lugar en el U.S. Girls’ Junior Championship y el U.S. Junior Amateur Championship, eventos que tienen una clasificación en nuestro país gracias a la alianza entre la Federación Mexicana de Golf (FMG) y la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA, por sus siglas en inglés).

En la rama femenil, Larissa Carrillo fue la única jugadora de la jornada que pudo registrar 72 golpes, par de campo, y así dejó atrás a sus compatriotas Daniela Burgos y Alenka Navarro. Su máxima perseguidora fue la estadounidense Karina Jadhav con 75 golpes, 3-sobre par.

Mientras tanto, en la categoría varonil, Ismael Encinas y Rodrigo García fueron los ganadores del boleto al certamen juvenil después de una fecha de buen golf reflejada en 2-bajo par de Encinas y el par de campo de García. Emilio Gil Leyva quedó detrás de ellos con una tarjeta de 1-sobre par, 73.

“Estoy muy feliz con mi juego y por seguir mejorando. Las cosas que he trabajado están en su lugar y me la pasé muy bien. Ahora tengo muchos torneos por venir y vamos a echarle muchas ganas para seguir con los buenos resultados”, comentó Larissa Carrillo, quien irá al U.S. Girls’ Junior Championship; en caso de no asistir, las suplentes serán Karina Jadhav y Daniela Burgos.

“Tuve una ronda muy sólida, a pesar de que tuve muchos errores, pude recuperarme ante la adversidad”, platicó Encinas tras su victoria. “Todos los hoyos fueron muy buenos, pero el clave fue en el 9 con la suerte que tuve. Ahora me prepararé en mi club para el U.S. Junior”.

“Fue un día complicado al principio, pero tuve un chipping par y eso me ayudó a agarrar confianza para hacer un birdie y de ahí todo fue solvente para adelante. Tenía planeado ir al Arnold Palmer, pero con la clasificación sólo asistiré al Junior Masters y de ahí a concentrarnos en el U.S. Junior”, añadió García Teruel, de Amanali Country Club.

El U.S. Junior Amateur Championship se disputará del 25 al 30 de julio en el Bandon Dunes Golf Resort de Bandon, Oregon. Mientras tanto, el U.S. Girls’ Junior Championship se jugará del 18 al 23 de julio en The Club at Olde Stone en Bowling Green, Kentucky.

