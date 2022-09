Larissa Carrillo e Ismael Encinas los ganadores.

En la XII Copa Zona Centro. Los títulos de las dos ramas tuvieron que decidirse en rondas de desempate.

Ismael Encinas y Larissa Carrillo lograron quedarse con el campeonato de la categoría estelar en la XII Copa Zona Centro, primer evento de la temporada 2022-2023 de la Gira Junior Mexgolf, impulsada por el Comité Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf.

Encinas, a diferencia de lo hecho en la jornada anterior, tuvo ciertas complicaciones que lo llevaron a sufrir de más en el cierre de la ronda final. El jugador del Club de Golf México no pudo mantener su buena racha y una tarjeta de 77 (+5) lo forzó a jugar hoyos de desempate.

Larissa Carrillo

El capitalino se encontró con un viejo conocido, su amigo de la Asociación de Golf del Valle de México, Nicolás Domínguez, quien no se dio por vencido y que quedó cerca de arrebatarle la gloria. Después de que ambos hicieran birdie en el primer hoyo de playoff, a Encinas le valió hacer un par en el segundo para quedarse con el trofeo.

“Fue una ronda llena de frustraciones y otras emociones que al final terminó (…) no bien, pero sí con lo suficiente para poder ir al desempate y conseguir el triunfo ahí”, afirmó el también miembro de Bosque Real Country Club.

“Practiqué mucho con mi coach Guillermo Contreras, que me ha ayudado muchísimo en mi juego, me ha ayudado a jugar bien y mejorar mucho, le debo todo a él y a mi psicóloga Gabriela”.

En la categoría 18 y menores femenil, Larissa Carrillo, de Terralta Club de Golf, también estuvo cerca de dejar escapar su ventaja. María José Barragán, del Club Campestre de Morelia, la alcanzó con total de -3 gracias a un difícil arranque de día y ello las condujo a otro desempate. Sin embargo, en esta instancia, Carrillo sólo necesitó de una oportunidad para quedarse con los honores.

“Me dieron la vuelta y fue cuando comencé a pelear. En el back nine hice birdie par, birdie, birdie para empatar y de ahí todo se decidió en el desempate con María José. Cuando pegué el driver, algo pasó por mi cabeza y me llené de confianza para decirme ‘lo gané’”, concluyó la saltillense, quien añade a su año una próxima participación en el AJGA Rolex Tournament of Champions.

Ismael Encinas.

En el apartado varonil de la categoría 18 y menores, Alejandro Fierro, de Carmen Country Club, culminó en tercer lugar con un total de 211 golpes (-5). Por su parte, en la rama femenil, Clarisa Temelo, del Club Campestre El Campanario, terminó con un total de -1.

En la categoría 15 y menores se tuvo como ganadores a Daniel Morgado Rebollar y Alejandra Botaya; Juan Antonio Aliseda y Andrea Barragán lo lograron en la 12-13, Sergio Simón y Andrea Fernández en la 10-11, Mauricio Mijares y Elisa Pérez en la 8-9; así como Abner Sapien y María José Torres en la categoría 7 y menores.

